Beim US-Fahrdienst Uber sind die wilden Zeiten offenbar endgültig vorbei. Laut einem internen Schreiben von Firmenchef Dara Khosrowshahi will das Start-up künftig weniger Mitarbeiter einstellen und Kosten sparen. Auch das Marketing sowie Aktivitäten zur Motivation von Angestellten würden zurückgeschraubt, heißt es in dem Brief, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Uber folgt damit einem Trend, der auch bei anderen Technologiefirmen zu beobachten ist. Verschiedene Unternehmen wollen mehr auf ihre Ausgaben achten. Facebook-Eigner Meta etwa hatte vergangene Woche erklärt, den Stellenaufbau zu verlangsamen.

Uber-Chef Khosrowshahi begründete den Sinneswandel im US-Sender CNBC mit fundamentalen Veränderungen auf der Investorenseite. Uber werde sich nun darauf konzentrieren, auf Basis des freien Geldflusses ("Free Cashflow") profitabel zu werden.

Eine Ahnung von den "fundamentalen Veränderungen auf der Investorenseite", die Khosrowshahi ansprach, vermittelt womöglich die Entwicklung an der Börse zu Beginn dieser Woche. Vor allem die US-Aktienmärkte setzten ihren Abwärtstrend der vergangenen Monate fort und beendeten den Montag mit heftigen Kursabschlägen. Insbesondere Tech-Aktien erlitten einmal mehr besonders starke Verluste. Der technologielastige Index Nasdaq 100 etwa gab allein am Montag um 4 Prozent nach und ging auf dem tiefsten Stand seit deutlich mehr als einem Jahr aus dem Handel.

Es war einer von vielen verlustreichen Tagen, die die US-Technologiebörse in den vergangenen Monaten gesehen hat. Seit ihrem Höchststand im November 2021 hat die Nasdaq inzwischen etwa 25 Prozent an Wert verloren. Jahrelang waren zuvor Unsummen an Anlegergeldern in Tech-Konzerne wie Amazon, Tesla oder Apple geflossen. Investoren hatten das billige Geld der Notenbanken genutzt, um die Bewertung der Unternehmen in astronomische Höhen zu schrauben. Dieser Tech-Hype stand im Mittelpunkt des weltweiten Börsenaufschwungs der vergangenen Jahre. Doch damit ist es offenbar vorbei. Es ist kein Zufall, dass die Aktienkurse ausgerechnet im vergangenen Herbst ins Taumeln gerieten – nicht nur an der Tech-Börse, jedoch dort ganz besonders. Zu der Zeit wurden die Sorgen um steigende Inflationsraten immer größer, und ein bevorstehendes Eingreifen der Notenbanken zeichnete sich ab.

Inzwischen ist klar: Die US-Notenbank Fed und andere gehen massiv gegen den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus vor. Die Zeiten des billigen Geldes dürften für lange Zeit der Vergangenheit angehören, das wird Investoren mehr und mehr klar. Mit dem steigenden Zinsniveau verlieren auch die überzogenen Bewertungen vieler Technologieaktien ihre Grundlage.

Die Folge ist ein Ausverkauf auf Raten, der sich an der Nasdaq inzwischen über Monate hinzieht. Betroffen davon sind große Tech-Konzerne wie Amazon oder die Facebook-Mutter Meta ebenso wie kleinere Tech-Firmen. Den größten Kursverlust im Nasdaq-100-Index machte mit rund 75 Prozent seit November vergangenen Jahres beispielsweise die Firma Docusign aus San Francisco. Das Unternehmen, das Lösungen für elektronische Vertragsabschlüsse anbietet, machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund elf Milliarden Dollar.

Zudem befinden sich unter den größten Verlierern am Tech-Aktienmarkt vor allem jene Unternehmen, die noch vor einer Weile als Gewinner der Corona-Krise gehypt wurden. Firmen wie Netflix oder Zoom haben seit ihren Hochs inzwischen Kursverluste von mehr als 60 oder 70 Prozent erlitten und notieren zum Teil noch unter dem Kursniveau, das sie vor der Pandemie hatten.

Bild vergrößern Ausschau nach Badehosen: US-Investor Warren Buffett investiert in gesunde Unternehmen Foto: Arne Dedert / dpa

Allerdings ist Kursverlust nicht gleich Kursverlust. Oder wie Starinvestor und Multimilliardär Warren Buffett es einst ausdrückte: "Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer die ganze Zeit keine Badehose anhatte." Kursverluste erleiden derzeit zwar beinahe sämtliche Tech-Aktien, weil auch beinahe alle zuvor überbewertet waren. Doch einige Konzerne stehen wirtschaftlich deutlich besser da als andere. Ihre Aussichten, sich über kurz oder lang von den Einbußen beim Aktienkurs zu erholen, erscheinen daher besser.

Hier sind fünf Beispiele: Microsoft Auch die Aktie des Software-Konzerns musste in den vergangenen Monaten etwa ein Fünftel ihres Wertes hergeben, womit Microsoft allerdings noch besser dasteht als der Index Nasdaq 100 insgesamt. Einen Grund dafür lieferte das Unternehmen Ende April mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal: Microsoft erfreute Anleger mit einem Anstieg des Umsatzes um 18 Prozent auf knapp 49,4 Milliarden Dollar.

Das ist mehr als von Analysten erwartet worden war. Auch der Betriebsgewinn stieg kräftig um 19 Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar. Besonders erfreulich: Das Cloud-Geschäft – darunter auch das Azure-Angebot – legte um 26 Prozent zu. Microsoft gehört ohne Zweifel zu den Platzhirschen unter den Tech-Konzernen, ein Big Player mit stabilem Geschäftsmodell und – dank Cloud – weiterhin guten Wachstumsaussichten. "Pessimistische Investoren hatten Sorgen, dass die Cloud ihre beste Zeit bereits hinter sich haben könnte", kommentierte ein Analyst die Geschäftszahlen des IT-Riesen. Sie seien angesichts der robusten Resultate jedoch eines Besseren belehrt worden. Apple Die wichtigste Nachricht aus Cupertino: Das iPhone verkauft sich weiterhin gut. Der Umsatz des wichtigsten Erlösbringers stieg im jüngsten Quartal um 5,4 Prozent auf 50,6 Milliarden Dollar. Auch insgesamt bewies der Konzern, dass er den Widrigkeiten der Weltwirtschaft – Stichwort Chip-Mangel – bis zuletzt gut widerstehen konnte. Apple steigerte seinen Umsatz in den ersten Monaten des Jahres gegenüber 2021 um 9 Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Kassen – knapp 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es war Apples dritthöchster Quartalsgewinn.

Die Zahlen belegen, dass auch der iPhone-Konzern kerngesund durch die Krise geht. Zwar musste Apple-Chef Tim Cook eingestehen, dass der Wegfall des Russland-Geschäfts sowie erneute Corona-Lockdowns in China Probleme bereiten würden. "Wir sind nicht immun", so Cook, woraufhin Investoren die Aktie um mehr als 2 Prozent abrutschen ließen. Insgesamt gehört das Apple-Papier jedoch zu den wenigen an der Nasdaq, die seit November unter dem Strich im Plus notieren. Das spricht für sich. Alibaba Knapp 60 Prozent Kursverlust auf Sicht von zwölf Monaten, beinahe 30 Prozent auf Sicht von drei Monaten und ein Minus von 15 Prozent binnen eines Monats – der chinesische Online-Händler Alibaba gehört ebenfalls zu den Tech-Konzernen, die ihre Investoren seit Langem nicht mehr erfreuen. Hintergrund ist in diesem Fall allerdings weniger der Mix aus Inflation, Notenbankpolitik sowie Zinsanstieg. Vielmehr geriet Alibaba bereits früh ins Visier chinesischer Behörden, denen das Wachstum des Konzerns womöglich unheimlich wurde. Einschränkungen und Regulierungen trafen in der Folge auch die Tech-Konkurrenz in China, die Folge waren Kursverluste auf breiter Front.

Doch nun könnte der politische Wind für die chinesische Tech-Branche drehen. Die Schweizer Großbank UBS macht auf einen aktuellen Bericht der chinesischen Zeitung "Economic Daily" aufmerksam, wonach die Behörden des Landes die Entwicklung der großen Internetplattformen künftig unterstützen wollen, da sie zum Wachstum beitragen und Arbeitsplätze schaffen. Hintergrund ist womöglich das stockende Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik sowie der erneute Kampf gegen die Corona-Pandemie mit verschiedenen Lockdowns, die die ökonomische Entwicklung beeinträchtigen. Beides könnte Peking in Bezug auf die Tech-Branche umgestimmt haben. Das Politbüro der Volksrepublik sei an einer "gesunden Entwicklung" interessiert, heißt es in dem Zeitungsbericht. Die UBS deutet dies zumindest als Zeichen für eine Atempause für die Branche. Die jüngsten Zeichen aus der Politik erscheinen unterstützend, urteilt Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Viel Negatives sei in die Aktienkurse inzwischen bereits eingepreist. Twitter Elon Musk wurde schon häufig als Angeber kritisiert, der Versprechungen mache, die später doch nicht Realität würden. Doch inzwischen lässt sich kaum von der Hand weisen: Musk hat mit Tesla in den vergangenen Jahren geliefert. Der Elektroautobauer, der jahrelang Verluste schrieb und viel Geld verbrannte, ist profitabel und beim globalen Wandel zur Elektromobilität darüber hinaus inzwischen der Taktgeber für die gesamte Autoindustrie.

So gesehen ist die Aktie von Twitter womöglich das heißeste Papier, das Tech-Investoren zurzeit im Depot haben können. Und das nicht nur wegen des von Musk gebotenen Kaufpreises von 54,20 Dollar je Aktie, der insbesondere im momentanen Umfeld der Tech-Werte eine kaum zu überschätzende Absicherung darstellt. Musk will den Kurznachrichtendienst bekanntlich in einem 44-Milliarden-Dollar-Deal übernehmen. Bis erste Spekulationen um die Übernahme den Kurs Ende März ansteigen ließen, notierte Twitter bei Kursen zwischen 30 und 40 Dollar. Im vergangenen Sommer wurde das Papier noch für rund 70 Dollar gehandelt.

Bild vergrößern Griff nach Twitter: Elon Musk hat Großes vor Foto: Susan Walsh / AP

Doch auch der Blick nach vorn kann Twitter-Aktionäre zuversichtlich machen. Wie jüngst die "New York Times" berichtete, hat Musk mit dem Unternehmen einiges vor. So soll der Umsatz von Twitter bis 2028 auf jährlich 26,4 Milliarden Dollar steigen, so die Zeitung unter Berufung auf Unterlagen für Investoren. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz lediglich fünf Milliarden Dollar. Der Anteil der Werbung an den Erlösen soll schrumpfen. Stattdessen sollen Abonnements Geld in die Kasse bringen. So will Musk den Cashflow auf 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und auf 9,4 Milliarden Dollar im Jahr 2028 anheben, schrieb die Zeitung. Twitter-Aktionäre, die sich anschauen, was aus Musks Ankündigungen bei Tesla wurde, dürften leuchtende Augen bekommen. Broadcom Drei Argumente sprechen für die Aktie des Halbleiterunternehmens aus San José, Kalifornien, das einst ein Teil des Computerherstellers Hewlett-Packard war. Erstens: Das Broadcom-Papier brachte es ungefähr so unbeschadet durch die vergangenen Monate wie die Apple-Aktie. Während der Nasdaq 100 seit seinem Höchststand im November 2021 um rund 25 Prozent einbrach, notiert Broadcom heute sogar leicht über dem Niveau von einst.

Zweitens: Die Weltwirtschaft steckt seit Monaten in einer Chip-Krise, Halbleiter sind knapp und kaum zu bekommen. Hierzulande mussten Autohersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder BMW deshalb bereits ihre Produktion einschränken. Als Anbieter von Halbleiterchips gehört Broadcom zu den Unternehmen, die von diesen Engpässen profitieren. Zwar wird die Chip-Krise irgendwann vorübergehen. Broadcom hat sich jedoch ohnehin als Anbieter etabliert, liefert unter anderem an prominente Adressen, wie etwa – Apple.

Bild vergrößern MANGO statt FAANG: US-TV-Journalist Jim Cramer hat schon neue Favoriten an der Nasdaq gefunden Foto: John G. Mabanglo / picture alliance / dpa