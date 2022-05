Viel billiges Geld von Notenbanken, mit dem die Aktienkurse in die Höhe getrieben wurden, dann eine Zinswende, und die Blase platzt – auf den ersten Blick gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Dot-Com-Crash vor 20 Jahren und dem seit Monaten laufenden Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq. Doch ein genauer Blick zeigt die Unterschiede.

Ein Vergleich der KGVs an der Nasdaq vor 20 Jahren und heute macht die Ähnlichkeit der Entwicklungen deutlich: Damals wie heute schossen die Bewertungen in die Höhe, es entstanden Spekulationsblasen wie aus dem Lehrbuch.

Das macht auch die Gegenüberstellung der Bewertungskennzahlen deutlich. Beobachter sind sich darüber einig, dass die Hausse der Tech-Aktien bis Ende 2021 mit einer deutlichen Überbewertung vieler Titel einherging. Investoren nutzten das niedrige Zinsniveau und pumpten viel billiges Geld in aussichtsreich erscheinende Wachstumsunternehmen, vor allem in der IT-Branche. Die Kennzahl, an der sich die Bewertung solcher Firmen gut ablesen lässt, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV.

Ähnlichkeit ist allerdings nicht Gleichheit: Tatsächlich übertrieben es die Investoren zu Zeiten der Dot-Com-Blase, als die Euphorie über die Erfindung des Internets bei vielen Anlegern die Vernunft ersetzte, offenbar deutlich stärker als zuletzt: Das KGV an der Nasdaq schoss seinerzeit deutlich stärker in die Höhe als dieses Mal.

So wird der wohl größte Unterschied zwischen dem Internethype um die Jahrtausendwende und dem jüngsten Tech-Boom deutlich. Vor zwei Jahrzehnten dominierten unzählige IT-Neugründungen das Geschehen, die Investoren mit fantastischen Versprechungen lockten. Bei genauem Hinsehen verfügten diese Firmen jedoch über kein funktionierendes Geschäftsmodell, geschweige denn, dass sie profitabel gewesen wären oder auch nur Gewinne in Aussicht gestellt hätten.

Apple, Amazon oder Microsoft – weiterhin sichere Wetten?

Und heute? Der Kurshype an der Nasdaq in den vergangenen Jahren war vielschichtig. Da waren zum einen Tech-Aktien wie der Videokonferenzanbieter Zoom, die Internet-Fitnessfirma Peloton oder der Streamingdienst Netflix, die als Gewinner der Corona-Krise galten. Deren Aktienkurse schossen mit Ausbreitung der Pandemie in die Höhe, weil ihre Geschäfte ebenfalls Fahrt aufnahmen. Inzwischen ist Covid-19 aber an der Börse weitgehend Vergangenheit – und die Aktienkurse von Netflix, Zoom und ähnlichen Pandemie-Papieren notieren zum Teil unter dem Niveau, auf dem sie vor der Krise standen.

Getragen wurde der Tech-Hype der jüngeren Vergangenheit jedoch vor allem – anders als früher – von großen IT-Konzernen mit gesundem Geschäftsmodell, stabilem Cash-Flow und regelmäßigen Gewinnen. Die Rede ist von Big Playern wie Apple, Amazon oder Microsoft. Deren Kursanstiege waren in erster Linie ausschlaggebend für den Lauf der Nasdaq zum Rekord im November 2021. Seither haben zwar auch diese Konzerne deutlich an Marktwert verloren. Ihre Geschäftsergebnisse waren zuletzt zum Teil ebenfalls eher mau. Doch trotz allem stehen unter dem Strich bei ihnen weiterhin Milliardenumsätze und -gewinne.