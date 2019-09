Der schwäbische Software-Anbieter Teamviewer schöpft bei seinem Börsengang die Preisspanne wohl nicht ganz aus. Anleger, die Gebote über weniger als 26,25 Euro abgäben, riskierten leer auszugehen, teilte eine der Konsortialbanken am Montagabend den Investoren mit. Das ist üblicherweise das Signal, dass der Ausgabepreis auf diesem Niveau liegen wird.

Damit winkt dem Finanzinvestor Permira ein Erlös von gut 2,2 Milliarden Euro. Insgesamt würde Teamviewer mit rund 5,25 Milliarden Euro bewertet. Nach dem Börsengang wären 42 Prozent der Anteile im Streubesitz. Vor fünf Jahren hatte Permira für das gesamte Unternehmen 870 Millionen Euro gezahlt.

Teamviewer hatte bis zu 84 Millionen Aktien zu 23,50 bis 27,50 Euro angeboten, die Spanne aber bereits inoffiziell auf 25,50 bis 26,50 Euro verengt. Die Emission sei vielfach überzeichnet, die künftigen Aktionäre müssten damit rechnen, deutlich weniger Papiere zugeteilt zu bekommen als sie bestellt hätten, obwohl man die maximale Zahl von Aktien ausgeben werde, erklärte die Konsortialbank. Organisiert wird er federführend von den US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Emission offenbar vielfach überzeichnet , Mittwoch Sprung aufs Parkett

Teamviewer-Aktien können noch bis Dienstagmittag gezeichnet werden. Am Mittwoch soll das Unternehmen sein Debüt an der Börse in Frankfurt feiern. Das Unternehmen aus Göppingen dürfte dabei einen der größten Börsengänge der vergangenen Jahre in Deutschland hinlegen.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Tochter Traton hatte vor der Sommerpause mit Mühe gut 1,5 Milliarden Euro erlöst, weniger als erhofft. 2018 fielen die Emissionen von Siemens Healthineers (4,2 Milliarden Euro) und von Knorr-Bremse (3,85 Milliarden) deutlich größer aus.

Mit der Teamviewer-Software lassen sich Computer verbinden, etwa zur Fernwartung der Rechner, zur Steuerung von Maschinen oder für Online-Konferenzen. Die Teamviewer-Konkurrenten Zoom Video, Okta und Slack sind bereits börsennotiert.

rei/Reuters