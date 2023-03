Schweizer Agrarriese Milliarden-Börsengang von Syngenta rückt näher

In die Börsenpläne des Agrarchemiekonzerns Syngenta Group kommt Bewegung. Die Shanghaier Börse will das Vorhaben einer formellen Prüfung unterziehen, wie der Handelsplatz am Mittwoch mitteilte. Die Börse habe für den 29. März eine Anhörung zu dem Thema angesetzt. Der Börsengang von Syngenta, deren Zentrale in Basel sitzt, könnte Experten zufolge innerhalb von acht bis zehn Wochen nach Abschluss der Prüfung erfolgen. Erhält Syngenta grünes Licht, dürfte der IPO am STAR Market der Börse Shanghai im Juni über die Bühne gehen, wie eine mit der Situation vertraute Person sagte. Dem Angebotsprospekt zufolge will der Konzern mit dem Deal umgerechnet rund 9,5 Milliarden Dollar aufnehmen. Damit könnte Syngenta zu einem der größten IPOs im laufenden Jahr werden.