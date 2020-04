Jeff Bezos steht wieder einmal als Gewinner da - jedenfalls relativ betrachtet. Zwar musste auch der Gründer und Chef der Online-Handelsplattform Amazon Börsen-Chart zeigen während des Börsencrashs im Februar und März dieses Jahres Vermögenseinbußen hinnehmen. Im Vergleich mit einigen anderen Super-Superreichen der Welt kam Bezos aber noch recht glimpflich davon - und seinen Titel als reichster Mann der Welt musste er auch nicht abgeben.

Das ist eines der Ergebnisse einer Analyse des chinesischen "Hurun Reports", einer Publikation, die sich vergleichbar mit dem US-Magazin "Forbes" auf die Beobachtung der Vermögensentwicklung der Reichsten der Reichen rund um den Globus spezialisiert hat. "Hurun" hat ermittelt, wie sich die Vermögen der Superreichen im Zuge des Börsencrashs entwickelt haben, der im Februar durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ausgelöst wurde, und der bis in die zweite März-Hälfte an den Weltbörsen für heftige Verluste sorgte. Grundlage der "Hurun" Kalkulationen sind dabei die Aktienentwicklungen in den Monaten Februar und März. Das heißt: Ein Teil der inzwischen wieder erfolgten Kurserholungen sind in den Zahlen noch nicht enthalten.

Dennoch: Die "Hurun"-Analyse ermöglicht einen Blick darauf, wie unterschiedlich die Corona-Krise verschiedene Unternehmer und Unternehmerinnen weltweit getroffen hat - und die Geschäftsmodelle, für die sie stehen. Hier die Highlights: