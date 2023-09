Das Unternehmen hatte seinen Jahresabschluss mit deutlicher Verspätung am Freitag veröffentlicht, was bereits zuvor zu einer Pausierung des Börsenhandels führte. Die Titel der Modefirma waren aufgrund der Bilanzverzögerungen seit Mittwoch in London vom Handel ausgesetzt. Nach Angaben des Unternehmens lag die Verspätung vor allem am Wechsel der Prüfungsgesellschaft.