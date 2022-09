Am Markt hieß es, die schnelle Expansion und eine erwartete Erholung in China trieben die Performance an. Der Ausblick zeige aber auch, dass der von Interimschef Howard Schultz eingeleitete "Neuerfindungsplan" in relativ kurzer Zeit positive Ergebnisse zeigen werde. Als Kurstreiber fungierte wohl auch, dass Starbucks außerdem in den nächsten drei Jahren Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden US-Dollar plant.