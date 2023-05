Übernahmekampf Software AG spricht sich offiziell für Silver Lake aus

Nach Angaben der Software AG sind zudem Transaktionssicherheit und der wirtschaftliche und strategische Hintergrund bei der Empfehlung für das Silver-Lake-Angebot berücksichtigt worden. Brahamawar geht davon aus, dass die Amerikaner von Silver Lake, die bereits über eine Wandelanleihe in das Unternehmen investiert haben, den teuren Umbau des Geschäftsmodells der Darmstädter auch in den kommenden Jahren unterstützen - und dass die Software AG ein eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Darmstadt bleibt. "Die Software AG würde von der mit einem einzigen Großaktionär verbundenen Stabilität und Sicherheit profitieren, um die nächste Phase unserer Transformation erfolgreich umzusetzen", sagte Brahmawar laut Mitteilung.