Die in den USA notierten Alibaba-Aktien fielen im nachbörslichen Handel zunächst um 1,3 Prozent. Vor der Handelseröffnung am Donnerstag notierten die Papiere dann 1,2 Prozent im Plus bei knapp 94 Dollar. Alibaba kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von etwa 248 Milliarden Dollar.

Für Softbank kommen die Verkäufe zu einem kritischen Zeitpunkt. Der japanische Investor mit Milliardär und CEO Masayoshi Son (65) an der Spitze bereitet nach schwierigen Zeiten mit zahlreichen Rückschlägen gegenwärtig den Börsengang der britischen Chip-Designfirma Arm vor. Wie kürzlich bekannt wurde, will Softbank Arm an der US-Tech-Börse Nasdaq in den Handel bringen, nicht am heimischen Aktienmarkt in London.