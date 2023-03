"Die Stimmung ist, was den Bankensektor angeht, sehr fragil nach dem Aktienverkauf von SVB, der Sorgen vor Kapitalisierungsrisiken im Sektor ausgelöst hat", sagt Marktanalystin Fiona Cincotta von City Index. "Das öffnet den Investoren die Augen für ein Problem, das sie bisher nicht auf dem Radar hatten." Die US-Bank Morgan Stanley geht allerdings in einer ersten Reaktion nicht davon aus, dass das Phänomen SVB auch auf weitere Institute in der Region anwendbar sei: Der Finanzierungsdruck sei eigentümlich für die Silicon Valley Bank.

Nach dem drastischen Kurssturz versucht die SVB ihre Kunden auf dem Wagniskapitalmarkt zu beruhigen. SVB-Chef Gregory Becker (52) habe sie angerufen und versichert, dass ihr Geld bei dem Institut geschützt sei, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Investoren blieben jedoch trotz der Platzierung der Aktien besorgt: Die Bank zählt Tech-Unternehmen zu ihren wichtigsten Kunden, die seit dem vergangenen Jahr mit einer stets verschlechternden finanziellen Lage kämpfen, auch weil durch die Anhebung der Zinsen der US-Notenbank Fed die Aufnahme von Krediten teurer wird. SVB-Chef Becker informierte die Investoren in einem Brief über die Risiken: Seine Unternehmenskunden verbrauchten immer mehr Liquidität, was zu niedrigeren Einlagen führe.