Krypto-Anleger haben in vielerlei Hinsicht das Vertrauen verloren. Erstens hat die Zuversicht, dass sich Bitcoin und Co rasch wieder erholen werden, stark gelitten. Und zweitens vertrauen viele Anleger nach dem FTX-Desaster den großen Kryptobörsen nicht mehr: Sie vertrauen nicht mehr darauf, dass ihre Krypto-Vermögenswerte in einem zentralisierten Online-Netzwerk sicher aufbewahrt werden.