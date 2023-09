Rekordbörsengang in Sicht Schott Pharma offenbar vor größtem IPO des Jahres

Der Hersteller von Pharmaverpackungen Schott Pharma will noch in diesem Jahr an der Börse debütieren. Der Beginn der Zeichnungsfrist dürfte Mitte September erfolgen, die Preisfindung bis Ende des Monats, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit der Sache vertrauten Person. Schott Pharma strebe ein Emissionsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro an. Nach dem Börsengang werde eine Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro erwartet. Es wäre damit der bislang größte IPO in diesem Jahr in Deutschland.