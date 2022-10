An der Börse kam der Ausblick nicht gut an: Sartorius-Aktien fielen um mehr als 12 Prozent auf 340 Euro und führten die Verliererliste im deutschen Leitindex Dax an. Nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan entsprachen die Quartalsergebnisse von Sartorius zwar weitgehend den Erwartungen. Sie verwiesen allerdings darauf, dass der Auftragseingang in der Sparte Bioprocess Solutions, die Produkte zur Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, binnen Jahresfrist um gut ein Fünftel einbrach. Das dürfte die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Aussichten für 2023 nicht zerstreuen.