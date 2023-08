Bankman-Fried stand im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, unter Hausarrest, seit er im Dezember wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit der FTX-Implosion verhaftet wurde. Bei der Anhörung sagte Richter Lewis A. Kaplan vom Bundesbezirksgericht in Manhattan nun jedoch, dass diese Regelung beendet werden müsse. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, Dokumente an Medien weitergegeben zu haben, um einen Zeugen in dem Fall einzuschüchtern.