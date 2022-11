Die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen bei ihrer kommenden Sitzung im Dezember nun nicht mehr so stark erhöht wie zuletzt, hat Anleger in den letzten Wochen bei Aktien wieder vermehrt zugreifen lassen und die Kurse gestützt. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Analysten der Wall Street rechneten für das vierte Quartal mit einem Gewinnrückgang in Höhe von 2 Prozent bei den im US-Index gelisteten 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf eine Studie des US-Datenanbieters FactSet. Es wäre der erste Rückgang der Quartalsgewinne seit 2020.