US-Discountbroker plant IPO Robinhood promotet Börsengänge für jedermann

Der US-Discountbroker Robinhood will bei seinem Börsengang offenbar ungewöhnlich viele Aktien an Privatleute geben. Vor dem IPO steckt das Unternehmen allerdings noch in vielen Rechtsstreitigkeiten - und muss jetzt eine hohe Strafe zahlen.