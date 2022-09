Dabei bezieht er sich auf den ehemaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker, der die Wirtschaft in den frühen 1980er-Jahren mit Zinserhöhungen stark belastete. "Wir müssen dranbleiben, bis die Arbeit erledigt ist", sagte Powell nun und berief sich dabei auf den Titel von Volckers Autobiografie aus dem Jahr 2018: "Keeping At It" .

Schweden erhöht stark, Japan belässt Zinsen auf niedrigem Niveau

Am Dienstag stemmte sich bereits die schwedische Notenbank mit einer kräftigen Zinsanhebung gegen die hohe Inflation. Der Leitzins steigt um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent, wie die Reichsbank in Stockholm mitteilte. Es ist schon die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr. Analysten hatten zwar mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik gerechnet, mehrheitlich allerdings einen Schritt um 0,75 Prozentpunkte erwartet. Bereits eine solche Anhebung wäre eine sehr deutliche Straffung gewesen.