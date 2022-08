Aus der breiten Streuung der Short-Positionen im Juni ließ sich schließen, dass die US-Amerikaner, die über 150 Milliarden Dollar verwalten, auf eine Rezession in Europa setzten. Seit der Wette gegen die europäische Wirtschaft ist der EuroStoxx 50 aber um über 9 Prozent gestiegen. Möglicherweise hat sich der Hedgefonds also einfach verschätzt und zieht nun die Konsequenzen aus den steigenden Kursen. Gegenüber der "Financial Times" wollte sich das Unternehmen nicht zu dem Thema äußern.