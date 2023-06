Ungemütlicher Investor Primestone lässt bei Brenntag nicht locker

"Wir hoffen, dass der Aufsichtsrat diese Botschaft gehört und verstanden hat, dass der gegenwärtige Zustand unhaltbar ist", heißt es in dem Brief. Der nach eigenen Angaben mit 2 Prozent beteiligte Investor will Brenntag-Aktionär bleiben, wie es in dem Brief heißt. Er fordert eine Aufspaltung des Konzerns in das Massengeschäft mit Standardchemikalien und den Spezialitäten-Bereich, der nach seiner Ansicht schlechter läuft als bei der Konkurrenz. Der Vorstand um Christian Kohlpaintner ist dem nicht grundsätzlich abgeneigt, hält die Zeit aber noch nicht für reif.