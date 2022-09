Es könnte der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren werden: Am kommenden Donnerstag, den 29. September, wird der Sportwagenbauer Porsche erstmals an der Börse vorfahren. In Anspielung auf den Autoklassiker Porsche 911 wurde das Grundkapital der Porsche AG in 911 Millionen Aktien eingeteilt. Insgesamt 12,5 Prozent dieser Papiere werden derzeit in einer Preisspanne von 76,50 bis 82,50 Euro auf dem freien Markt als stimmrechtslose Vorzugsaktien angeboten. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Börsenbewertung von bis zu 75 Milliarden Euro.