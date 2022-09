Auch Porsche- und VW-Chef Oliver Blume hat ein finanzielles Interesse am Gelingen des Börsengangs. Er könnte laut Prospekt für einen erfolgreichen Börsengang bis zu 4,725 Millionen Euro in Form virtueller Aktien bekommen, wenn sich die Porsche-Aktie auch nach der für den 29. September geplanten Erstnotiz positiv entwickelt. In den acht Tagen bis zum Ende der Zeichnungsfrist wirbt Blume in einem Besprechungsmarathon bei Investoren weltweit für die Aktien.