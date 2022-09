Die Stuttgarter erhoffen sich von dem Gang aufs Parkett einen Schritt zu wieder mehr Eigenständigkeit. Im Jahr 2008/2009 hatten die Stuttgarter versucht VW zu übernehmen – das scheiterte und die Niedersachsen schluckten ihrerseits den Sportwagenbauer. Seither gilt Porsche als Renditeperle im VW-Konzern.

Porsche kein "Eisbrecher" für weitere Börsengänge

Während die Porsche-Aktie am Donnerstag nun in die Depots der Anleger sauste, schauen manche Strategen schon weiter. Taugt der spektakuläre Börsengang als Katalysator oder "Eisbrecher" für weitere Börsengänge in Deutschland und Europa? Investmentbanker hatten das gehofft.

Doch weitere Börsenkandidaten in Porsches Windschatten sind angesichts der Konjunkturängste und der Börsenflaute kaum in Sicht. "Eine Transaktion allein kann die Schleusentore nicht öffnen. Dazu müsste die gesamtwirtschaftliche Lage besser vorhersehbar sein und die Volatilität an den Aktienmärkten geringer", sagte Antoine de Guillenchmidt, Co-Chef des Geschäfts mit Eigenkapital-Transaktionen (ECM) bei Goldman Sachs. Trotz der 9,4 Milliarden Euro schweren Rekordemission von Porsche drohe für Börsengänge ein schwarzes Jahr.

In ganz Europa haben Börsengänge in diesem Jahr bisher nur 4,5 Milliarden Dollar eingebracht. Im dritten Quartal erlösten Unternehmen mit Neuemissionen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen zusammen nach Daten von Refinitiv nur acht Milliarden Dollar – so wenig wie noch nie. Mit der Porsche AG allein kommen nun mehr als neun Milliarden Dollar dazu.

Nur noch wenige IPO zu erwarten