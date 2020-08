Börsenprospekt der Datenfirma Palantir offenbart tiefrote Zahlen

Der Gang an die New Yorker Börse bringt zumindest ein wenig Licht in die dunkle Datenfirma Palantir. Laut den veröffentlichten Zahlen schreibt das Unternehmen fast so viel Verlust wie Umsatz.