Elf Milliarden Dollar Börsenwert Laufschuhhersteller On begeistert Investoren

Der Schweizer Laufschuhhersteller On legt in New York ein fulminantes Börsendebüt hin - die Aktie gewinnt rund 50 Prozent. Doch vor zu viel Euphorie sei gewarnt, wie ein anderer IPO aus dem Sportsektor zeigt.