In einer ersten Reaktion kletterten laut Bloomberg die Ölpreise massiv: West Texas Intermediate (WTI) sprang zunächst um fast 5 Prozent in die, gab einen Großteil der Gewinne aber bis zum Montagmorgen wieder ab und notierte rund 1,4 Prozent fester knapp unter der Marke von 73 US-Dollar pro Barrel. Die globale Benchmark-Sorte Brent notierte am Morgen knapp über 77 US-Dollar und damit etwa 1,1 Prozent höher. Der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman hatte nach nach dem angespannten OPEC+-Treffen am Sonntag erklärt, er werde "alles Notwendige tun, um diesem Markt Stabilität zu verleihen".