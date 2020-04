Kurz nach 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es so weit. Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Leitsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel an diesem Montag unter zehn Dollar, erstmals seit 1986 - und dann gab es kein Halten mehr. Binnen Minuten stürzte der Preis unter acht Dollar, bis 19 Uhr unter fünf Dollar, so wenig wie noch nie seit Bestehen der Ölbörse. Um 20 Uhr gab es nur noch wenige Cent. An einem Tag verlor der wichtigste Treibstoff der Wirtschaft fast seinen gesamten Wert.

Was ist da los? Vor nicht einmal zwei Wochen hatten doch die Opec-Staaten im historischen Schulterschluss mit anderen wichtigen Ölproduzenten wie Russland und USA eine gewaltige Produktionskürzung beschlossen, um den Markt zu stabilisieren. Donald Trump feierte seinen großen Triumph.

Doch es reicht anscheinend nicht. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass das globale Angebot im Mai um 10,7 Millionen Fass Rohöl pro Tag sinken werde. Die Nachfrage sei wegen der Corona-Krise aber schon im April um 29 Millionen Fass eingebrochen. Die Opec++ kann gar nicht so schnell kürzen, wie sie Kunden verliert.

"Wenn Ihre Badewanne vor dem Überlaufen steht und Sie den Hahn ein bisschen zudrehen, wird die Wanne trotzdem überlaufen", fasst Analyst Bjarne Schieldrop von der schwedischen Bank SEB die Lage ins Bild.

"Die Welt wird von Erdöl überflutet", warnt Ökonom Edoardo Campanella von der Bank Unicredit. "Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass Ölproduzenten dabei sind, die Grenzen der Lagerkapazität der Ölindustrie zu testen." Schon Ende Mai könne es so weit sein, dass Lieferanten für zusätzliches Öl einfach keinen Ort mehr finden, wo es gelagert werden kann.

Der Kalendermonat ist wichtig für die Erklärung des Kollapses am Montag. Es gibt nämlich nicht den einen Ölpreis für jeden Ort und jede Zeit. Während der WTI-Preis abrauschte, hielt sich die europäische Leitsorte Brent Börsen-Chart zeigen mit einem vergleichsweise moderaten Minus von 8 Prozent auch am Montagabend noch über 26 Dollar pro Fass - ebenfalls Depressionsniveau, aber in der Corona-Krise fast schon normal. Europa hat nicht den gleichen Engpass wie Amerika.

Über 20 Dollar hielten sich auch die Preise für die US-Sorte WTI in den Terminkontrakten für Juni, Juli oder spätere Monate - je später, desto teurer. Contango nennt sich diese außergewöhnliche Situation, in der es einen Aufpreis für späte Lieferung gibt. Kollabiert ist allein der Mai-Kontrakt, der am Dienstag letztmals gehandelt werden soll. Wer WTI-Öl für Mai kaufen will, muss nachweisen, dass er es auch lagern kann. Die verfügbaren Lager in den USA sind jedoch ausgebucht.