Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestürzt. Am Montagmorgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent - der stärkste prozentuale Einbruch seit fast 30 Jahren. Die Ölpreise sind somit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen.

Als Ursache für den Ölpreis-Crash gelten die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit den in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Förderländern wie Russland. Angesichts der Nachfrageschwäche infolge der Coronavirus-Krise versuchten die Energieminister Ende vergangener Woche in Wien vergeblich, sich auf eine deutliche Senkung der Ölproduktion zu einigen. Stattdessen droht nun ein Preiskrieg.

Die Opec hatte, auch als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen des neuen Coronavirus, am Donnerstag eine Verschärfung des derzeit geltenden Förderlimits um 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag gefordert. Doch der Versuch, mit dem Vorstoß Druck auf Russland und die weiteren Partner auszuüben, scheiterte. Da es auch nicht gelang, die derzeit geltende Förderbeschränkung zu verlängern, müssen sich die 14 Opec-Mitglieder und die 10 Kooperationspartner ab dem 1. April nicht mehr an irgendwelche Limits halten.

Das Opec-Schwergewicht Saudi-Arabien, das sich zuvor immer wieder bereit erklärt hatte, für den Großteil der Kürzungen aufzukommen oder gar einseitig die Produktion zu senken, will nun sogar noch mehr Öl auf den Markt werfen.

Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete zuletzt 32,83 US-Dollar. Damit lag der Preis 12,44 Dollar niedriger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sackte um 12,44 Dollar auf 28,84 Dollar. Marktbeobachter sprachen vom stärksten prozentualen Einbruch am Ölmarkt seit dem Golfkrieg 1991. Zu Jahresbeginn lag der Brent-Preis pro Barrel noch bei mehr als 65 Dollar.

Schon am Freitag waren die Ölpreise kräftig gesunken. Auch die Aktien des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco verloren am Sonntag massiv an Wert. An der Börse in Riad büßten die Papiere 9,1 Prozent ein und schlossen bei 30 Riyal. Damit notieren die Aktien nun unter dem Ausgabepreis von 32 Riyal beim Börsengang Mitte Dezember.

