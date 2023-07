Ausgehend von Ihrer Sicht auf die Wirtschaft, welches wäre jetzt der richtige Weg für die EZB?

Ich will gar nicht sagen, dass alles falsch ist, was die EZB gemacht hat. Es war richtig, die Zinsen anzuheben. Ich halte es aber für einen Fehler, sich bereits jetzt so stark auf die nächsten Schritte festzulegen. Den Fehler hat die EZB ja schon einmal im letzten Zyklus gemacht, nur in umgekehrter Richtung. Damals hat die Notenbank zu lange gesagt, sie werde die Zinsen nicht anheben. Das Ergebnis war, dass sie mit den Zinsanhebungen zu spät begonnen und deshalb auch an Glaubwürdigkeit verloren hat.