Nvidia bekommt grünes Licht für Milliardendeal in China

Nvidia: Rasante Aufholjagd an der Börse

Die größte Übernahme in der Firmengeschichte des US-Chipherstellers Nvidia Börsen-Chart zeigen ist durch: Wie Nvidia am Donnerstag mitteilte, haben nun auch die chinesischen Regierungsbehörden ihre Zusage gegeben, dass Nvidia für rund 7 Milliarden Dollar Mellanox Technologies übernehmen darf. Zuvor hatten bereits die US-Regulierungsbehörden sowie die EU dem geplanten Deal zugestimmt. Mit der Übernahme rückt Nvidia stärker an den Rivalen Intel Börsen-Chart zeigen heran.

Die Aktie von Nvidia Börsen-Chart zeigen legte am Donnerstag weitere 4 Prozent zu. Auch Mellanox verzeichnete Kursgewinne.

Nvidia ist vor allem als Hersteller für leistungsstarke Grafik-Chips bekannt, die in der Spieleindustrie verwendet werden. Mellanox ist auf die Bereiche Datenspeicherung und Künstliche Intelligenz spezialisiert - vor allem im Bereich KI will Nvidia seine Marktposition weiter ausbauen. Der Deal soll laut Nvidia noch im April über die Bühne gehen.

la/mmo