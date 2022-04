Die geplante 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter durch Tesla -Chef Elon Musk macht die übrigen Eigner des Elektroauto-Bauers nervös. Tesla-Aktien fallen an der Wall Street um 10 Prozent. Falls Musk keine anderen Geldquellen auftue, werde er wohl einen Teil seiner Tesla-Anteile zur Finanzierung des Deals verkaufen müssen, sagt Neil Wilson , Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Der 50-jährige Musk hatte sich mit Twitter am Montag auf die Übernahme geeinigt . Um den Deal zu finanzieren, präsentierte Musk zuvor Zusagen für Kredite über 25,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus will der Unternehmer selbst rund 21 Milliarden Dollar einbringen. Musk ist die mit Abstand reichste Person der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 257 Milliarden Dollar. Sein Reichtum besteht aber fast ausschließlich aus Aktien von Tesla und seiner Weltraumfirma SpaceX. Er muss Kredite mit Aktien absichern.

44-Milliarden-Dollar-Deal: Was Elon Musk mit Twitter vorhat Von Christoph Rottwilm

Dabei wird er nach Abschluss der Transaktion eine Social-Media-Plattform besitzen, die ihr Gewicht für Politik und Medien nie in ein so lukratives Geschäft wie etwa bei Facebook ummünzen konnte. So machte Twitter im gesamten vergangenen Jahr gut fünf Milliarden Dollar Umsatz – und schrieb einen Verlust von 221,4 Millionen Dollar.

Die Aktien von Twitter lassen ebenfalls noch keine echte Euphorie unter Investoren über den bevorstehenden Deal erkennen. Nachdem das Management des Kurznachrichtendienstes der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahmeofferte des Tesla-Chefs zugestimmt hatte, notierten die Papiere am Dienstag 3 Prozent leichter bei 50,13 Dollar. Musk bietet 54,20 Dollar je Aktie.