Medienkonzern Naspers bringt Tochter in Amsterdam an Börse

Die Börse in Amsterdam begrüßt mit Prosus, der Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, das wertvollste Unternehmen in den Niederlanden

An der Börse in Amsterdam feiert am Mittwoch mit Prosus ein unbekanntes, aber sehr wertvolles Unternehmen sein Debüt. Die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers wird zum Start mit 95 Milliarden Euro bewertet und gehört damit auf Anhieb zu den wertvollsten in den Niederlanden notierten Unternehmen. Als Referenzpreis für die Notiz der 1,62 Milliarden Aktien legte die Amsterdamer Börse einen Kurs von 58,70 Euro fest.

In der Gesellschaft sind die Beteiligungen von Naspers an Internetunternehmen wie die 31 Prozent am chinesischen Konzern Tencent oder die 23 Prozent am Essenslieferanten Delivery Hero gebündelt. Insgesamt halten die Südafrikaner Beteiligungen an mehr als 40 Start-ups, die in rund 130 Ländern der Welt aktiv sind.

Das südafrikanische Unternehmen besitzt nach der Abspaltung mit 73 Prozent weiter die Mehrheit an Prosus. Naspers will mit der Börsennotiz in Europa unter anderem bei internationalen Investoren bekannter werden.

Naspers-Chef Bob van Dijk hofft, dass der Wert der Internetbeteiligungen des Konzerns für die Anleger besser zum Tragen kommt. Denn diese werden trotz der Bewertung von fast 100 Milliarden Euro für das gesamte Unternehmen immer noch negativ bewertet - schließlich ist bereits der 31-Prozent-Anteil an Tencent alleine umgerechnet fast 120 Milliarden Euro wert.

Lesen Sie auch:

Dieser Konzern ist mehr wert als BMW, Lufthansa und Deutsche Bank zusammen





Naspers, das seinen Umsatz von 2017 auf 2018 um rund 40 Prozent auf mehr als 20 Milliarden Dollar steigern konnte, blickt auf eine mehr als 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Die allerdings war nicht immer ganz unstrittig. So hat das Unternehmen in früheren Jahren das Apartheid-Regime in Südafrika massiv unterstützt.

Seinen Wert verdankt der heutige Medienkonzern nicht vornehmlich Verlagsaktivitäten, sondern einem Glücksgriff aus der Zeit um die Jahrtausendwende. Damals, im Jahr 2001, kaufte sich der damalige Naspers-Chef und heutige Chairman Koos Bekker bei dem noch weitgehend unbekannten chinesischen Start-up Tencent ein. 32 Millionen Dollar investierten die Südafrikaner damals für rund ein Drittel des IT-Start-ups.

Zur Großbildansicht AFP Koos Bekker: Mit seinem Tencent-Investment hat der frühere Naspers-Chef und heutige Chairman die Basis der heutigen Milliardenbewertung gelegt. Gleichwohl gilt Naspers selbst als unterbewertet

Heute ist Tencent eines der größten Tech-Unternehmen Chinas und betreibt mit WeChat einen der erfolgreichsten Sofortnachrichtendienste der Welt. Entsprechend ist der Wert des Investments in die Höhe geschossen.

Doch Größe kann auch zum Problem werden. Weil für viele institutionelle Investoren Beschränkungen gälten, wie viel sie in eine einzelne Aktie investieren dürfen, hätten sich in der Vergangenheit viele von Naspers-Papieren trennen müssen, argumentierte der Konzern noch im Frühjahr. Die scheinbar paradoxe und von Naspers-Chef Bob van Dijk Folge beklagte Konsequenz ist eben, dass die Naspers-Marktkapitalisierung niedriger liegt als bereits die Beteiligung an Tencent wert ist.

Mit dem jetzigen Börsengang versucht Naspers diese Diskrepanz aufzulösen.

rei mit dpa