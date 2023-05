Bondrenditen ziehen nach Inflationsdaten an

Investoren schlossen aus frischen US-Inflationsdaten, dass das Ende der Zinsanhebungen in den USA noch nicht gekommen ist und verstärkten ihre Wetten an den Terminmärkten darauf. Dass die Risiken noch hoch sind, zeigt die Entwicklung der persönlichen Verbraucherausgaben - ein Inflationsmaß, auf das die Fed besonders achtet. Dabei bleiben die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten außen vor. Dieser sogenannte PCE-Kernindex stieg im April leicht von 4,6 auf 4,7 Prozent. Die Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.

An den Anleihemärkten stiegen die Renditen nach der Datenveröffentlichung an. Die Verzinsung der zehnjährigen US-Treasuries kletterte auf 3,808 Prozent von zuvor 3,77 Prozent. Die Verzinsung für die zehnjährigen Bundespapiere stieg um fünf Basispunkte auf 2,54 Prozent an. Die in der kommenden Woche anstehenden Euro-Inflationsdaten dürften die weitere Richtung für die Renditen und künftigen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeben.

Ford profitiert von Tesla-Deal

Aktien von Ford legten mehr als sechs Prozent zu. Ford und Tesla kündigten eine Partnerschaft zum Aufladen von Elektrofahrzeugen an. Demnach sollen Ford-Elektroautos Zugang zu den mehr als 12 000 Schnellladestationen von Tesla (Supercharger) in Nordamerika erhalten. Zudem sollen künftige E-Modelle von Ford den Tesla-Stecker übernehmen. Damit würde sich die Zahl der Schnellladestationen, die Ford-Elektroautos zur Verfügung stehen, verdoppeln. Die Tesla-Anteilsscheine lagen fast fünf Prozent im Plus.