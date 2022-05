Bange Zeiten an der Börse: Nach den Kursverlusten an der Wall Street hoffen Börsianer auf Stabilisierung

Nach den Verlusten zu Wochenbeginn dürfte sich der Dax am Dienstag etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13.430 Punkte. An der Wall Street war die Talfahrt am Montag zwar weitergegangen, auch hier rechnet IG aktuell aber mit einer Erholung.

Geprägt sei der stärkste Kursrutsch seit den ersten Tagen der Corona-Pandemie von Sorgen vor einer globalen Wachstumsdelle, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Marktbeobachter der Credit Suisse sehen ein "Extremlevel an Pessimismus" und nennen dafür vier Gründe: Inflation, steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme sowie geopolitische Krisen. Dabei seien die Aussichten für die Finanzmärkte gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine, zumindest für dieses Jahr. Die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen". Der deutsche Leitindex war am Montag bis zum Handelsschluss um weitere 2,1 Prozent gefallen, der Schlussstand des Leitindex betrug 13.380 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab rund 3,3 Prozent nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank ebenfalls kräftig. Die Erholung aus dem April ist damit zunichte. Börsianer sprechen angesichts der fortgesetzten Kursschwäche bereits von einem "Crash auf Raten". Das bisherige Jahrestief im Dax hatte Anfang März bei 12.800 Punkten gelegen. Zu Jahresbeginn hatte der Dax noch über 16.000 Zählern notiert und hat seitdem mehr als 15 Prozent an Wert verloren.

Die Null-Covid-Politik der Regierung in Peking mache sich nicht nur in China bemerkbar, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Die Aussicht auf eine Entspannung bei den Lieferketten-Sorgen scheint weiter entfernt als noch vor ein paar Monaten." Andere Börsianer wiesen zusätzlich auf die US-Geldpolitik hin. Anleger befürchteten, dass die Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürgt.

Flut an Quartalszahlen Anleger hält am Vormittag eine Flut an Quartalszahlen in Atem. Einblick in die Bücher gewähren unter anderem Bayer, Munich Re, Porsche SE, Siltronic und Fraport. Auf der Konjunkturseite steht der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Analysten sagen hier für Mai eine Verschlechterung auf minus 42 Punkte von minus 41 Zählern voraus.

Dow rutscht ab, Nasdaq stürzt auf 18-Monats-Tief Die US-Aktienmärkte waren zuvor mit deutlichen Kursabschlägen in die neue Woche gestartet. Spekulationen, dass der Kampf gegen die Inflation und Chinas rigide Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie das Wirtschaftswachstum belasten, drücken die Kurse. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt rund 2 Prozent tiefer bei 32.245 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Verluste am Abend weiter aus und gab zuletzt um 4 Prozent nach. Der Index schloss auf dem Tagestief von 12,187 Zählern. Damit notiert die US-Techbörse auf dem tiefsten Niveau seit 14 Monaten. Schwergewichte wie Tesla verloren knapp 10 Prozent an Wert. Die Aktie von Amazon gab um mehr als 5 Prozent nach.

Kursverluste in Asien In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag wegen der schwachen US-Vorgaben überwiegend nachgegeben. In Japan büßte der japanische Nikkei-Index 0,7 Prozent ein und gab damit weiter nach. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab rund 2 Prozent nach, nachdem dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Leicht zulegen konnte dagegen der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland. Dieser legte zuletzt 0,6 Prozent zu

Bitcoin fällt zeitweise unter 30.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin gab ebenfalls deutlich nach und fiel zeitweise unter die Marke von 30.000 US-Dollar. Mit 29.833 Dollar wurde in der Nacht auf Dienstag der niedrigste Stand seit Juli 2021 markiert. Zuletzt erholte sich die Cyberdevise aber wieder und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp bei 32.470 US-Dollar. Noch vor wenigen Tagen hatte ein Bitcoin über 10.000 Dollar mehr gekostet. Die Kryptowährung ist seit Wochen unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Inzwischen hat sich Bitcoin seit seinem Rekordhoch wieder mehr als halbiert.

Ölpreise geben wieder nach Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,24 Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate fiel um 66 Cent auf 102,43 Dollar.

Zu Wochenbeginn hatten die Erdölpreise bereits deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf Schwierigkeiten innerhalb der EU, sich auf ein Embargo gegen russisches Rohöl zu einigen. Widerstand kommt vor allem aus Ungarn, das aufgrund seiner hohen Abhängigkeit erheblichen wirtschaftlichen Schaden befürchtet.