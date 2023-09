Willkommene Kursschwäche Milliardär Arnault kauft LVMH-Aktien im großen Stil nach

Arnault und Familie besitzen rund 48 Prozent der LVMH-Aktien und fast 64 Prozent der Stimmrechte. Arnault, die zweitreichste Person der Welt, kauft regelmäßig LVMH-Aktien, so Bloomberg. Unterbrechungen gibt es lediglich während der Perioden rund um die Gewinnmeldungen, wie aus den Behördenunterlagen hervorgeht.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals von LVMH zeigten, dass der Luxusriese, zu dem Marken wie Louis Vuitton und Tiffany & Co. gehören, in den USA mit einem organischen Umsatzrückgang von 1 Prozent zu kämpfen hat. Diese Entwicklung verschreckte die Anleger und ließ die Aktien am nächsten Handelstag um 5,2 Prozent fallen Das zog den gesamten Sektor und den französischen Leitindex CAC 40 in Mitleidenschaft.