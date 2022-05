Die Notenbank Südkoreas hat angesichts der hohen Inflation ihre Zinsen erneut angehoben. Der Leitzins steige um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, teilte die Bank of Korea am Donnerstag in Seoul nach ihrer Sitzung mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Die Zentralbank begründete ihre fünfte Zinsanhebung seit Mitte 2021 mit dem hohen Preisauftrieb. Der neue Notenbankchef Rhee Chang-yong sprach von einer "präventiven Reaktion" auf die negativen Auswirkungen der Inflation. Das Treffen war die erste Sitzung unter Vorsitz des neuen Zentralbankgouverneurs, der am 25. April sein Amt angetreten hatte.

Die Inflationsprognose für das laufende Jahr hobt die Notenbank auf 4,5 Prozent an. Bei der letzten Prognose war sie noch von 3,1 Prozent ausgegangen. Sie strebt wie die Europäische Zentralbank eine Inflationsrate von rund zwei Prozent an. Im April hatte die Inflationsrate bei 4,8 Prozent gelegen.

Russische Notenbank senkt Leitzins um drei volle Prozentpunkte

Hingegen lockert die russische Notenbank ihre Geldpolitik erneut und hat den Leitzins um 3,0 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent reduziert - trotz der anhaltenden Sanktionen gegen das Land -, wie die Bank am Donnerstag in Moskau mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Zinssenkung auf 11,5 Prozent gerechnet. Die Notenbank stellte weitere Senkungen in diesem Jahr in Aussicht. Es ist die dritte Zinssenkung in Folge.

Damit nähert sich der Leitzins in Russland dem Vorkriegsniveau: Ende Februar hatte die Notenbank den Leitzins drastisch um 10,5 Punkte auf 20 Prozent angehoben. Sie reagierte damit auf die Sanktionen des Westens, die nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine beschlossen wurden. Mit ihrer Zinserhöhung wollte die Notenbank damals der Abwertung der Landeswährung Rubel und Inflationsgefahren entgegenwirken. Zuletzt hat sich der Rubel deutlich erholt. Er liegt aktuell etwas über dem Niveau, das vor Kriegsbeginn herrschte.