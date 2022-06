Im Fokus der Investoren steht die halbjährliche Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Kongress-Ausschuss. Ausgehend von der jüngsten Fed-Sitzung werde er sicher erneut für rasche Zinserhöhungen trommeln, um die Inflation in den Griff zu bekommen, prognostizierten die Analysten der Bank ING. Anleger fürchten, dass eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed eine Rezession auslösen könnte. Diese Ängste spiegelten sich auch an den Rohstoffmärkten wider.

BASF-Aktie taucht ab: CEO warnt vor schwierigen Zeiten

Bei den Einzelwerten gingen die Aktien von BASF um mehr als fünf Prozent in die Knie, nachdem Vorstandschef Martin Brudermüller die Investoren am Dienstag auf schwierigere Zeiten eingestellt hatte. BASF werde im zweiten Halbjahr nicht mehr von den bislang angespannten Lieferketten bei der Konkurrenz profitieren, hinzu kämen die hohen Energiekosten, sagte er. "Das klingt sehr vorsichtig und pessimistisch, obwohl keine Zahlen genannt wurden", sagte ein Händler.

US-Futures am Mittwoch erneut unter Druck

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich der US-Aktienmarkt am Dienstag zunächst weiter stabilisiert. Börsianer warnen allerdings, dass es sich aktuell nur um eine Zwischenerholung in einem längeren Abwärtstrend an den Börsen handeln könnte. Der Dow Jones Industrial hatte mehr als 2 Prozent im Plus mit 30.530 Zählern geschlossen. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,5 Prozent auf 3.765 Punkte. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 2,5 Prozent auf 11.547 Punkte zu. Doch bereits am Mittwoch notierten die US-Futures wieder klar im Minus.