Zu den Verlierern am chinesischen Aktienmarkt gehörten Chip-Hersteller. Der Branchenindex fiel um 2,5 Prozent. Am Donnerstag hatte als Reaktion auf Berichte über ein Krisentreffen der Regierung in Peking mit Managern diverser Unternehmen fünf Prozent zugelegt. Der Halbleiter-Hersteller YMTC, der der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge in die Gespräche über mögliche Konsequenzen aus den verschärften US-Exportbeschränkungen für bestimmte Technologien eingebunden war, dementierte eine Beteiligung an solchen Treffen. Auch in Japan warten Investoren auf die Quartalsberichte von mehr als 300 Unternehmen kommende Woche. Im Fokus bleibt ebenfalls die Sitzung der Bank of Japan am kommenden Freitag. "Vor diesen Ereignissen und kurz vor dem Wochenende ist es wahrscheinlich, dass der Markt eine abwartende Haltung einnimmt", sagte Anlagestratege Maki Sawada von der japanischen Investmentbank Nomura.