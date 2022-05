Der Dax bleibt auch zum Wochenschluss unter Druck. Der erneute Kursrutsch in den USA am Donnerstag setzt auch dem deutschen Leitindex zu, der wieder deutlich unter der Marke von 14.000 Zählern notiert. Der US-Leitindex Dow Jones hatte am Vorabend mehr als 1000 Punkte verloren, ein Verlust von mehr als 3 Prozent. Die Technologiebörse Nasdaq verlor sogar mehr als 4 Prozent an Wert.

Der Dax pendelte am Freitag Morgen bei 13 850 Punkten. In der ersten Maiwoche zeichnet sich für den Index ein Minus von rund zwei Prozent ab.

Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die Börsen unverändert im Griff. Zudem dürften die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am frühen Nachmittag in den Wartemodus gehen.