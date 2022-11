Kurssprung an der Nasdaq

Spekulationen auf ein gemäßigteres Tempo der US-Notenbank Fed bei ihren Zinserhöhungen hat die Kurse an der Wall Street am Donnerstag nach oben katapultiert. Zuvor hatten Verbraucherpreisdaten aus den USA gezeigt, dass der Preisdruck im Oktober nachgelassen hat. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg um 2,5 Prozent auf 33.322 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 4 Prozent auf 3901 Zähler. Besonders deutlich fiel das Plus bei den Technologiewerten aus: Der Nasdaq Composite gewann sogar 7,5 Prozent auf 11.605 Punkte. Es ist der größte prozentuale Kursanstieg seit April 2020 an der Nasdaq.

"Das sind gute Nachrichten für die künftige Fed-Politik und zeigt, dass das, was die Fed gemacht hat, angemessen ist", sagte Mike Zigmont von Harvest Volatility Management. Damit sei das Risiko vom Tisch, dass die Fed die Zinsschraube zu stark anziehe und die Wirtschaft damit abwürge. Die US-Indizes waren in diesem Jahr wegen der aggressiven Zinserhöhungspolitik bereits deutlich unter Druck geraten. So hat der S&P seit Beginn des Jahres mehr als 18 Prozent eingebüßt.

Technologiewerte zählten zu den Favoriten der Anleger, da sie besonders abhängig von Konjunkturentwicklung und Zinspolitik sind. Die Aktien von Microsoft, Apple, Alphabet, Meta und Nvidia legten zwischen 6 und 10 Prozent zu. Die Aktien von Amazon kletterten mit knapp 12 Prozent noch stärker. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge, stellt der Konzern unprofitable Geschäftsbereiche auf den Prüfstand. Dazu gehöre auch der Sprachassistent Alexa. Allein die für Alexa zuständige Geräte-Sparte des weitverzweigten Konzerns verursache jedes Jahr einen operativen Verlust von fünf mehr als Milliarden Dollar. Der Konzern erklärte, er prüfe angesichts des wirtschaftlichen Umfelds Möglichkeiten zur Kostensenkung.