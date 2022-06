Bärenmarkt: Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch minimal erholt aus dem Handel gegangen. Doch Verluste in Asien sorgen dafür, dass der Dax am Montagvormittag weiter unter Druck bleiben dürfte. Auch die Wahlen in Frankreich wirken als Belastungsfaktor für Europas Börsen. Präsident Macron hat die absolute Mehrheit im Parlament verloren.

Auf Wochensicht blieb im Dax in der Vorwoche ein Minus von 4,6 Prozent. Damit hat der Dax die schwächste Woche seit dem Corona-Crash im März 2020 hinter sich. Von seinem Juni-Hoch bei 14.709 Punkten hatte der Dax zuletzt in etwa zwei Wochen über 10 Prozent verloren. Ursache waren die enorm hohe Inflation, der unerwartet massive Straffungskurs einiger Notenbanken zu ihrer Eindämmung und die Sorge vor einer Bremswirkung auf die Wirtschaft.