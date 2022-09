Indizes in Asien tauchen ab, Euro weiter unter Dollar-Parität

Die Börsen in Asien notierte am Morgen (MEZ, 7.30 Uhr) ebenfalls deutlich im Minus: Der Nikkei gab 2,7 Prozent auf 27.841 Zähler nach. An der chinesischen Festlandbörse in Shanghai notierte der Leitindex 1 Prozent schwächer bei 3229 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gab 2,5 Prozent nach auf 18.838 Zähler

An den US-Terminmärkten wird nunmehr dennoch fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank am 21. September einen dritten großen Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten gehen wird. Damit würde der Schlüsselzins dann in einer Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent landen.