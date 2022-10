Im Dax zeichnen sich nach dem bisher erfreulichen Wochenverlauf am Freitag Gewinnmitnahmen ab. Hinzu kommen die in Summe negativen Vorgaben der US-Börsen. Nach der jüngsten Rallye, die den Leitindex am Vortag über 13.200 Punkten hatte schließen lassen, gab der außerbörsliche Dax-Indikator X-Dax rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart um 0,8 Prozent auf 13.105 Punkte nach. Auf Wochensicht würde sich trotz der erwarteten Verluste im Dax immer noch ein Plus von rund 3 Prozent ergeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls mit Verlusten erwartet.