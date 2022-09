Ölpreise steigen vor Opec-Treffen

Die Ölpreise haben sich am Montag im frühen Handel erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,01 US-Dollar. Das waren 1,99 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,79 Dollar auf 88,66 Dollar.

Rund 20 Ölproduzentenländer beraten am Montag im Rahmen der Allianz Opec+ über ihre Förderquoten ab Oktober. Viele Marktbeobachter erwarten, dass die Gruppierung in der Online-Sitzung an ihren bisherigen Produktionszielen festhält. Saudi-Arabien, eines der dominierenden Mitglieder, hat jedoch unlängst auch die Möglichkeit einer Produktionskürzung in den Raum gestellt.