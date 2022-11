Asien: CSI gewinnt, Nikkei verliert

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 1,1 Prozent tiefer mit 27.963 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen in China legte zuletzt um 0,2 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent stieg.

Bitcoin steigt auf 16.700 Dollar

Nach dem Rutsch auf ein Zweijahrestief hatte sich der Bitcoin zwischenzeitlich stabilisiert, knickte in der Nacht zum Montag aber wieder um fast 1000 US-Dollar ein. Zuletzt drehte der Bitcoin in ein leichtes Plus und notierte die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 16.780 Dollar.