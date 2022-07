An den Rohstoffmärkten hat sich die Talfahrt der Preise für Industriemetalle nach schwachen Konjunkturdaten aus China fortgesetzt. Am Freitag fiel die Notierung für eine Tonne Kupfer an der Börse in London erstmals seit November 2020 unter die Marke von 7000 US-Dollar. Am Donnerstag wurde Kupfer noch zu einem Preis von über 7300 Dollar gehandelt. Mit einem Minus von 10,6 Prozent steuert das Metall auf seinen schlimmsten Wochenverlust seit mehr als zwei Jahren zu. Seit dem Hoch Anfang März ist der Preis um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Der Preis für Kupfer gilt unter Ökonomen als hochsensibles Barometer für die Verfassung der Weltwirtschaft, oftmals wird in diesem Zusammenhang auch von "Dr. Copper" gesprochen.