Börsengang in Hongkong Kuaishou-IPO - Investoren reißen sich um Aktien der Video-App

Erneut steht in Fernost ein beachtlicher Börsengang an: Mit Kuaishou kommt eine Video-App an den Aktienmarkt, die bereits mehr Nutzer hat als Twitter oder Snapchat. Investoren sind schon vor dem Debüt aus dem Häuschen.