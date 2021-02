Moritz Schildt (54) ist Mitgründer und Aufsichtsratschef der Coinix KgaA. Die 2017 in Hamburg gegründete Beteiligungsgesellschaft ist ein Investmentvehikel für Kryptowährungen. Sie investiert in verschiedene Kryptowährungen sowie in Beteiligungen an Unternehmen, die im Bereich Blockchain-Technologie tätig sind. Die Anlagestrategie ist auf langfristige Beteiligungen ausgerichtet.

Foto: Picasa