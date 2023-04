Kryptowährung Bitcoin steigt über 30.000 US-Dollar

Am Markt für Kryptowährungen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung kletterte im frühen Handel bis auf knapp 30.400 US-Dollar und kostete damit erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder mehr als 30.000 US-Dollar. In den vergangenen Wochen hatte die Cyberdevise zwischen 26.500 und 29.400 US-Dollar gependelt, war dann am Ostermontag aber aus dieser Spanne ausgebrochen.