Börse Dax auf Rekordhoch, Bitcoin bricht weiter ein

Der Dax erklimmt ein Rekordhoch und nimmt die Marke von 16.300 Zählern in den Blick. Ist das angesichts steigender Corona-Inzidenzen der Gipfel in diesem Jahr - oder nur ein Basislager? In den USA schiebt Chipriese Nvidia den Nasdaq-Index auf ein Rekordhoch. Die Kryptowährung Bitcoin rutscht dagegen weiter ab, Krypto-Investoren bringen Geld in Sicherheit.