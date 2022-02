Börse Dax schwankt, Bitcoin stürzt, Goldpreis steigt

Trotz der Zuspitzung der Ukraine-Krise und dem Kursrutsch in den USA dürfte der Dax am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Anleger schöpfen etwas Hoffnung, weil US-Außenminister Antony Blinken einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zugestimmt hat. Doch die Nervosität an den Börsen bleibt hoch - abzulesen am Kryptomarkt und am steigenden Goldpreis.